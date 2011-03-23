Сегодня радиоактивная пыль долетит до Франции

Небольшое количество радиоактивных частиц, принесенных, по всей вероятности, с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, обнаружены в Исландии, передает во вторник Reuters.

Радиоактивная пыль распространилась из Японии в восточном направлении и пересекла Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан, добравшись до Исландии. По данным агентства, количество обнаруженных частиц радиоактивной пыли ничтожно мало и не представляет угрозы для здоровья.

Между тем, в самой Исландии об этом пока не проинформированы. "Мы были крайне удивлены, что ее обнаружили здесь, у нас на пороге", - сообщил представитель ведомства, отвечающего за радиационную безопасность, Сигурдур Эмил Парссон. Он подчеркнул, что исландские власти проверяют эту информацию, передает РИА "Новости".

Тем временем, согласно прогнозу французского агентства по ядерной безопасности (ASN), радиационные частицы, уровень концентрации которых в воздухе будет в тысячи раз меньше, чем после аварии на Чернобыльской АЭС, к среде - 23 марта - достигнут территории Франции, отмечает агентство.

"Распространение ее (радиоактивной пыли) по всему северному полушарию - это вопрос всего лишь (нескольких) дней", - сообщил старший научный сотрудник Института исследования воздуха в Норвегии Андреас Штол. Он при этом добавил, что угрозы для здоровья жителей Европы в связи с радиацией не возникнет.

newsru.com