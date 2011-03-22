Когда чеснок полезнее всего

Ни для кого, наверное, не новость, что чеснок имеет очень положительное влияние на нашу сердечно-сосудистую систему. Но такими свойствами обладает только свежеразрезанный чеснок. В других видах он теряет большую часть своих лечебных свойств.

Как известно, до последнего времени считалось, что главной лечебной компонентой чеснока является аллицин. Именно ему и приписывались все чудодейственные свойства чеснока. Это летучее вещество образуется в тот момент, когда чеснок подвергается механической обработке: разрезанию, раздавлению или любому другому нарушению его природной структуры.

Все-таки сероводород, а не аллицин - главное достоинство чеснока

Некоторые сомнения, возникшие по этому поводу у доктора Дипака Дасома, учёного из Коннектикутского Университета, побудили его провести более тщательные исследования аллицина, как главной лечебной компоненты чеснока. В результате проделанной работы удалось выяснить, что сам аллицин не является наиболее полезным веществом, а такими свойствами обладает один из его составляющих. А именно - сероводород. Этот газ широко известен из-за своего «приятного» запаха, очень напоминающего «аромат» тухлых яиц. Именно влияние сероводорода на стенки сосудов оказывает на них столь положительное действие: стенки расслабляются, у них пропадают спазмы. А это, в свою очередь, помогает уберечь организм человека от таких опасных болезней, как инфаркт и инсульт.

Учёными был проведён эксперимент на мышах. Одной из них прибавляли в пищу немного свежевыжатого чеснока, а другой подсыпали высушенный. Через некоторое время у подопытных грызунов вызвали искусственный инфаркт. После некоторого времени, отведённого на восстановление от болезни, мышек тщательно исследовали. Оказалось, что та из них, которая кушала свежий чеснок, восстановилась намного лучше и быстрее, чем ее подруга, употреблявшая сушёный.

Это открытие может нанести ощутимый урон в финансовом плане производителям различных чесночных препаратов и таблеток. Ведь именно на аллицине строилась вся их теория о чудодейственных свойствах БАДов и прочих заменителей натурального чеснока.

А теперь оказывается, что они торговали «пустышками»! И кто после этого будет покупать заменители? Да и зачем? Главной причиной, которая побуждала людей покупать заменители, было отсутствие неприятного запаха. А теперь оказывается, что без запаха и толку никакого нет. Зачем покапать за большие деньги бесполезные таблетки, когда можно дёшево взять чеснок и с намного большей пользой для здоровья съесть его сырым. А запах... Если есть нужда, то можно и потерпеть.

Может со временем все-таки удастся учёным решить и проблему запаха. А пока этого нет, можно обойтись старыми, дедовскими методами - попить молока, пожевать петрушку. Очень даже неплохо помогают эти натуральные убийцы чесночного «аромата».

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