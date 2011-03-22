Морковь сжигает жир

Все мы знаем о чудесных свойствах морковки. Открылось еще одно - морковь помогает при похудении! Врачи так и назвали эту диету - морковная. Длится она недолго, всего три дня, и каждый день вы теряете по килограмму.

Чудесный эффект объясняется высоким содержанием каротина в вашем основном блюде. Каждый день нужно есть салат из моркови. Делается он так: натираете на терке кило морковки, заливаете медом, добавляете лимонный сок и хорошенько мешаете. Можно добавить один фрукт. Это - вся ваша еда на трое суток. А на четвертый день можно побаловать себя хлебом и жареным картофелем (не в слоновьих дозах, естественно).

Не забывайте пить с утра молоко или съедать по столовой ложке сметаны. Без жиров питательные вещества будут усваиваться хуже. А их в моркови предостаточно. Это витамины, аскорбиновая кислота и, главное, каротин. Он-то и поможет вам худеть. Внимание! Диета противопоказана людям, имеющим проблемы с пищеварением.

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