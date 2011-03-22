В Японии снова произошло сильное землетрясение

Сильное землетрясение магнитудой 6,6 баллов произошло во вторник к востоку от японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1", сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 16.18 по местному времени, располагался в 312 километрах к востоку от города Фукусима и в 415 километрах к северо-востоку от столицы Японии Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,5 километра. Угроза возникновения цунами объявлена не была.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 9,0 баллов произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. По последним данным, число погибших и пропавших без вести в результате стихийного бедствия приближается к 22 тысячам человек.

В последние дни на востоке Японии происходят серии афтершоков - почти каждый день здесь фиксируется не менее 20 землетрясений магнитудой более 5,0. На японских АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1" произошли три взрыва - на первом, втором и третьем реакторах, а также пожар на четвертом энергоблоке. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах питания.