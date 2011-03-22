Как лечить изжогу?

Причины изжоги – повышенная кислотность желудка, реже – особая чувствительность слизистой оболочки пищевода и желудка при пониженной кислотности. Часто изжога сопровождается заболеваниями желудка, но может возникать и при нервно-психических расстройствах после приема пищи.

•Сода. Быстро погасить изжогу можно при помощи обычной пищевой соды и стакана теплой кипяченой воды. Разведите щепотку соды и выпейте смесь медленно, делая 2-3 маленьких глоточка в минуту. Постарайтесь выпить все до того, как вода остынет.

•Аир (корень). Чтобы избавиться от изжоги, пожуйте небольшой кусочек корневища аира и проглотите, запив водой (или не запивая).

•Анис (семена). Семена аниса обыкновенного истолочь и залить 1 л водки. Настаивать в течение месяца. Добавить по вкусу щепотку корицы или лимонную кожуру, всыпать 200-400 г сахарного песка, размешать до растворения, процедить. Принимать по 1 ликерной рюмке после каждого приема пищи.

•Вода, молоко, магнезия. Выпить теплой минеральной воды, молока, принять жженую магнезию.

•Гречка. Пережарить гречневую крупу до темно-коричневого цвета, истолочь, просеять. Принимать на кончике ножа 3-4 раза в день.

•Яблочный уксус. Изжога исчезнет, если принимать по 80-100 г яблочного уксуса непосредственно перед едой 1 раз в день на протяжении 2-3 недель.

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