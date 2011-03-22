Развод опасней для мужчин, а любовь сокращает жизнь

Группа сотрудников Калифорнийского и Стэнфордского университетов под руководством профессора Говарда Фридмана решили опровергнуть сразу несколько общепринятых утверждений о влиянии эмоций на здоровье. И, надо сказать, им это удалось. Они 20 лет терпеливо наблюдали за 1500 мужчин и женщин.

То ли добровольцы им попались какие-то неправильные, то ли действительно пришло время пересмотреть наши представления. Итак...

1. Всегда было принято считать, что природный оптимизм - это билет в счастливую и, главное, долгую жизнь. Ан, нет! Исследователи замерили: на самом деле жизнерадостные люди в среднем живут на несколько лет меньше, чем «буки», которые редко шутят и не склонны к открытому и позитивному восприятию действительности. А дольше всех живут эмоционально стойкие и даже холодные люди, у которых есть запас железного спокойствия на все случаи жизни.

Эксперты объясняют это так. Мол, оптимисты более беспечны, забывчивы, обладают склонностью думать, что «само рассосется» и начинают заботиться о здоровье, когда уже «не рассасывается» и поздно пить боржоми.

А вот эмоциональная выносливость и рациональный взгляд на мир выступают в качестве основного гаранта долгого психического и физического здоровья.

2. Нередко мы считаем женщину заведомо пострадавшей и уязвимой стороной при разводе. Но психофизиологи опровергли и это. Они доказали: институт брака благоприятен для мужского здоровья, а для женского не играет большой роли. Женатые мужчины, принимавшие участие в наблюдении, доживали как минимум до 70 лет и больше. Среди разведенных же лишь треть дотягивала до этого возраста. Причем хронические болячки мачо-разведенки зарабатывали, как правило, в первые полгода-год после развода.

И вот еще такая загогулина: никогда не женившиеся упертые холостяки жили дольше, чем вступившие во второй или третий брак, хотя и меньше тех, у кого была одна-единственная супруга за всю жизнь.

А вот для женщин развод оказался на поверку не столь не столь страшным испытанием. Во всяком случае практически никак не повлиял на продолжительность жизни, как принято думать. Одинокие дамы живут в среднем по планете столько же, сколько и замужние.

3. Любовь - спасет мир, здоровье и продлит годы твои на земле. Увы, всего лишь прекрасная сказка. Циничные психофизиологи из Калифорнии, проштудировав опросники «подопытных» мужчин и женщин пришли к выводу, что от «большой и светлой» одни неприятности - от неврозов до болезней сердца. А у сильно влюбчивых и вовсе век короче. Ученые не поленились подсчитать, что если человек испытывал бурные чувства три и более раз в жизни, то он более склонен к сосудистым и неврологическим проблемам с возрастом. Зато важным фактором долголетия специалисты назвали готовность помогать окружающим - просто так, то есть безвозмездно.

kp.ua