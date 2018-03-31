Как справиться с весенней депрессией

С приходом весны многие начинают ощущать не подъем сил, а слабость, плохое настроение, усталость и раздражительность. Можно было бы подумать, что всё это стереотипы, однако ещё Пушкин жаловался на весеннюю хандру: «Как грустно мне твоё явленье, весна, весна, пора любви…», а уж классик-то стереотипным мышлением вряд ли страдал. Почему весна так на нас влияет? Понятно, что осенью нас может настигать депрессия: уменьшается световой день, облетают листья, небо хмурое, холодно, часто идёт дождь, а впереди – зима. Но весной ведь всё наоборот: становится теплее и светлее, солнышко яркое и впереди – лето.

Весенняя депрессия: весна и наше настроение

Оказывается, для нашего организма не столь важно, какие изменения происходят, а важно, что они происходят вообще. У психологов даже есть специальный термин – весенняя депрессия, хотя мы чаще слышим об осенней.

Чем же специалисты объясняют это состояние? Некоторые из них считают, что всё дело в биоритмах, которым подчиняется всё живое на нашей планете. Именно поэтому в разные сезоны у нас бывает разное самочувствие, способность выдерживать умственные нагрузки, меняется эмоциональный фон. Возможно, так происходит потому, что концентрация определённых гормонов в крови начинает резко меняться, особенно у женщин.

Летом и зимой мы чувствуем себя гораздо ровнее, но вот весной, как, впрочем, и осенью, в организме начинается кардинальная перестройка. Обмен веществ начинает ускоряться, происходит рост новых клеток, во всех органах и системах идут бурные процессы – неудивительно, что организм сбивается с ритма, появляются проблемы с самочувствием, а также обострение заболеваний, которое называют сезонным.

Например, гастриты и язвы обостряются потому, что весной наша пищеварительная система работает активнее, а защитные ферменты не успевают выделяться в достаточном количестве. Плохое настроение и депрессия тоже являются результатами сбоя биоритмов, тем более, что в нашей стране существует переход на летнее время.

Однако так считают не все специалисты. Например, официальная медицина пока не считает учение о биоритмах настолько серьёзным, чтобы с его помощью можно было объяснить сезонные проблемы с настроением и самочувствием.

Причины весенней депрессии: весна и настроение

По словам докторов, причины весенней депрессии более просты. Скажем, ресурсы, необходимые организму для нормальной работы, за зиму истощились, а новых пока нет: вот и снижается иммунитет, возникает слабость и плохое настроение. Следующей причиной можно считать гиподинамию, и то, что мы всю зиму находились в помещениях с центральным отоплением. Поэтому мы стали инертными, вялыми, апатичными, и нам не хочется двигаться и разговаривать.

Усиление солнечной активности, перепады атмосферного давления, резкая смена погоды – всё это признаки весны, и они тоже оказывают на нас негативное влияние. И конечно, гиповитаминоз – сезонная нехватка витаминов, которая проявляется в сонливости, переутомлениях или простудах.

Все эти доводы вполне разумны, однако как же тогда объяснить осеннюю депрессию? Ведь летом мы отдыхаем, загораем, питаемся свежими фруктами, овощами и зеленью, занимаемся спортом – словом, заряжаемся по полной, а осенняя депрессия всё равно настигает. Так что учение о биоритмах, возможно, заслуживает больше внимания, чем уделяет ему современная официальная медицина.

Надо сказать, что ни психологи, ни психиатры, ни другие специалисты пока не могут дать окончательный ответ на вопрос, откуда берётся весенняя депрессия и резкие перепады настроения. Некоторые психотерапевты объясняют, что перестройка в организме не может не отражаться на состоянии психики.

В зимнее время больше работают те области мозга, которые воспринимают информацию, а весной начинают работать те, благодаря которым мы принимаем решения. Получается резкая перемена восприятия, переходящая в сонливость и безразличие.

Врачи говорят и о том, что в основе депрессивных состояний могут лежать перепады освещённости. Солнечный свет всегда влияет на наше настроение – ведь благодаря ему вырабатывается очень важный витамин – D, и у нас меняется самочувствие, уровень гормонов, аппетит и ритмы сна.

Однако при этом оговаривается, что психологические проблемы могут быть вызваны именно резкими колебаниями освещённости, и тогда, когда организм к ним не подготовлен. Понятно не совсем: мы же не выскакиваем весной из тьмы в свет и наоборот, причём резко и неожиданно?

Некоторые психологи даже приходят к мнению, что весенние проблемы часто являются либо надуманными, либо отражают особенности характера. Однако мы уже вспоминали классика, которого никак нельзя считать склонным к надуманным депрессиям. Кстати, ещё в одном из своих произведений Пушкин говорит прямо и недвусмысленно: «Весной я болен…».

Но доктора склонны объяснять такие проявления восприятием человеком картины мира в целом. Если оптимистам в любую погоду солнышко светит, то у пессимистов всегда пасмурно на душе. А про женщин вообще говорят, что они подвержены плохому настроению в большей степени, чем мужчины, потому что отличаются более эмоциональным восприятием действительности. Соглашаться ли с этим? Скорее всего, это наблюдение может означать только то, что мужчины редко внешне проявляют своё внутреннее состояние, тогда как женщины охотно делятся своими переживаниями и обращаются за помощью к специалистам. К сожалению, в результате мужчины и живут меньше, чем женщины.

Получается, что официальное объяснение весенней депрессии пока не найдено. И что же нам делать? Считать, что её нет?

Но весна влияет на нас – это несомненно, а сезонные обострения настроения и самочувствия вполне реальны. Даже абсолютно здоровые люди с подвижной психикой весной начинают чувствовать себя странно и неуютно, причём это повторяется из года в год.

Весна и настроение: как справиться с весенней депрессией

Исследователи, занимающиеся этими проблемами, могут только рекомендовать, как справляться с этим состоянием, однако большинству из нас эти способы давно известны: это активный образ жизни, правильное питание, спорт, новые знакомства, увлечения и развлечения. Лечение новыми впечатлениями у психологов обозначается термином «дистресс», и такой подход лучше всего помогает избавиться от лишних переживаний.

Уберечься от влияния резких изменений погоды можно, если дольше находиться на улице в светлое время суток, лучше всего в середине дня, и при этом стараться получить хоть какую-то физическую нагрузку – например, прогуляться пешком по пересечённой местности. Если же вам приходится находиться в помещениях – на работе или дома, то продумайте освещение – чем ярче, тем лучше.

Помогает и каждодневный контрастный душ, только перепады температуры следует увеличивать постепенно, в течение месяца – это минимальный срок.

Расцветка одежды и зонтика тоже может помочь поднять настроение, если мы выберем тёплые, яркие цвета.

Питание весной: как весна влияет на настроение

О питании в таких случаях говорится очень много. Что есть? Всё полезное, что можете и хотите себе позволить: свежие фрукты и овощи, ягоды (клюкву, бруснику, чернику), квашеную капусту, свежую и солёную рыбу (помогает даже обычная сельдь), морепродукты, морскую капусту, сухофрукты и орехи.

Обязательны кисломолочные продукты, восстанавливающие кишечную флору – ведь именно в кишечнике сосредоточен наш иммунитет. Сегодня, если быть внимательным, даже среди магазинных йогуртов можно найти очень полезные и с настоящими живыми культурами – главное, чтобы они были свежими и качественными.

Если же вышеперечисленные способы не помогают, то речь идёт о том, что депрессия вызывает ухудшение здоровья в целом. Могут начаться обострения различных заболеваний: сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и т.д. Запускать болезнь в таких случаях не стоит, иначе потом всё обойдётся дороже, так что лучше обратиться к специалисту за лечением.

Тем не менее, психологи не так уж неправы, когда говорят о том, что подверженность депрессиям является особенностью восприятия конкретного человека. Измените своё восприятие, воспринимайте только светлые и прекрасные стороны жизни – и весенняя депрессия перестанет быть для вас неразрешимой проблемой.

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