Продукты, которые спасут от ПМС

Правильный рацион поможет женщинам избежать развития предменструального синдрома (ПМС). Секрет кроется в двух типах витамина В, заявляют ученые. Итак, дамы, потребляющие тиамин (витамин В1) и рибофлавин (В2) вместе с продуктами, заметно лучше себя ощущают перед менструацией.

Известно, что тиамин можно найти в зерновом хлебе, цельном зерне, бобовых и орехах. Так, в день будет достаточно двух - трех порций подобных продуктов, сообщает Bloomberg Businessweek. А вот рибофлавином богато молоко, яйца и зеленые овощи.

Доктор Патрисия О. Чокано-Бедоя из Университета Массачусетса исследовала состояние здоровья более 3000 женщин. В начале изыскания женщины не жаловались на ПМС. Им всем требовалось заполнить анкету с вопросами о питании три раза в период с 1991 по 1999 год. Оказалось, женщины, в чьем рационе было много тиамина и рибофлавина, имели на 35% ниже риск развития физических и эмоциональных симптомов синдрома.

Возможно, все дело в том, что данные соединения влияют на нейротрансмиттеры в мозге, к примеру, на серотонин и допамин, которые связаны с ПМС. Примечательно: добавки с витамином В, и продукты, насыщенные ниацином, витамином В6, В12 и фолатом, не помогали остановить развитие ПМС.

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