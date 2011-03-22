Раковые опухоли - живые организмы

Ученые предложили гипотезу, которая поможет побороть рак раз и навсегда. Так, согласно этой теории, у рака есть ограниченная способность избегать воздействия лекарств, так как это наш самый далекий животный предок, "живая окаменелость", появившаяся более 600 миллионов лет назад, пишет New Scientist.

Действительно, у некоторых типов рака развивается невосприимчивость к лечению за несколько лет. До недавнего времени ученые объясняли этот факт тем, что клетки в опухоли действуют независимо, соревнуясь друг с другом в ходе естественного отбора, дабы выработать инновации, позволяющие спастись.

А вот астробиологи Чарльз Лайнуивер из Австралийского национального университета в Канберре и Пол Дэйвис из Университета штата Аризона имеют другое объяснение данному факту. По их словам, базовое клеточное взаимодействие в опухолях доказывает: рак попал к нам из царства животных. Поэтому способность противостоять современным препаратам основывается на древнем и ограниченном диапазоне стратегий выживания.

Таким образом, рак связан с историей развития многоклеточных животных. Миллиарды лет назад одноклеточные предки животных стали воспроизводиться. Как только в организмах появились несколько клеток, организмам пришлось сдержать самовоспроизведение, дабы избежать неблагоприятных последствий. Рак мог появиться за счет неправильной работы генов, которые пытались сдерживать неконтролируемое воспроизведение.

Ученые развивают идею дальше: рак не только связан с эволюцией животных, но он был раньше животных. По их мнению, организмы справились с проблемой бесконтрольного воспроизведения, однако им не хватало сил контролировать клеточный рост и разрастание. Эта гипотеза объясняет некоторые необычные свойства опухолей.

К примеру, ряд раковых клеток выстраивает сетку кровеносных сосудов, чтобы доставлять питательные вещества в опухоль. Другие клетки отвечают за способность распространяться в ткани. Перечисленные факты трудно объяснить, если исходить из теории разрозненной работы раковых клеток, констатируют ученые.

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