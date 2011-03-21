Состояние зубов влияет на человеческую память

Мало кто знает, что функции зубов и мозга могут быть взаимосвязаны. Согласно результатам исследования, которое проводится специалистами университета Тромсё в Норвегии в рамках международного проекта "Бертула" по вопросам старения человека, утрата зубов может негативно влиять на память.

"Нервная система человека устроена очень сложно, и между многими органами имеется тонкая связь", - рассказала профессор геродонтологии университета Мод Бергдаль. По ее словам, любые действия над зубами, самое радикальное из которых - это, разумеется, удаление, отражаются на томографическом снимке мозга.

Междисциплинарные наблюдения над участниками проекта "Бертула", курируемого шведским университетом города Умео, начались в 1988 году. За все эти годы ученые установили, что результаты когнитивных тестов становятся хуже с утратой испытуемыми зубов. Подобную закономерность подтверждает и другое исследование, проведенное в Японии на крысах, из которого следует, что животным с полным набором резцов было гораздо проще находить корм в лабиринте.

"Полученные нами данные еще раз подчеркивают важность комплексного подхода к здоровью человека", - уверена Мод Бергдаль.

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