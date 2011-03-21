Плохая работа ухудшает психическое здоровье

Для здоровья, в том числе и психического, важно всё - сон, питание и работа. На работе мы проводим большую часть жизни, поэтому и к её выбору надо относиться очень внимательно. Эксперты выяснили, что даже безработным не стоит «хвататься» за первое же предложение, закрывая глаза на недостатки работодателя.

Работа с низким контролем, высокими требованиями, сложностями и несправедливой оплатой труда приводит к ухудшению психического здоровья - худшим образом, чем среди безработных. Переход от безработицы к работе низкого качества может иметь пагубные последствия для психики, говорят клиницисты Австралийского национального университета в Канберре.

Научная команда использовала данные, собранные за семь лет среди 7 тыс. 155 человек. Исследователи сосредоточились на четырёх характеристиках работы, которые тесно связаны с проблемами психического здоровья: сложность и требования на работе, стабильность работы, компенсации и управление обязанностями - то есть свобода решать, как лучше делать работу самостоятельно. Сотрудники, которые сообщили о больших уровнях рабочей нагрузки, о нестабильности трудовой занятости, недоплатах и плохом менеджменте и организации работы испытывали резкое снижение психического здоровья, в том числе усиление симптомов депрессии и тревоги.

Оказалось, что даже тем, кто не может найти работу, повезло больше - их психическое состояние было лучше. По словам экспертов, хороший менеджемент работы очень важен для нормальной психики сотрудников - весь рабочий стресс приходит от неквалифицированных менеджеров. Психологи подчёркивают важность позитивной психосоциальной обстановки на работе.

ami-tass.ru