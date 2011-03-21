Младенец выжил в холодильнике

Новорожденная девочка целых 17 минут не могла дышать, что означало почти неминуемую смерть мозга. Но врачи сумели чудесным образом спасти малышку, поместив ее на три дня... в холодильник.

Маленькая Софи Вест стала жертвой тяжелого родового осложнения, она проглотила жидкость, что вызывало закупорку воздушных протоков и лишило мозг доступа кислорода. Длительная гипоксия неминуемо приводит к необратимым мозговым повреждениям, и у девочки не было ни единого шанса выжить. Но врачи решили использовать уникальный метод реанимации. Они в буквальном смысле слова заморозили ребенка.

Целых три дня медики поддерживали температуру тела Софи на уровне 33,5С вместо обычных 37С. У находящегося в состоянии гипотермии младенца снизилось давление на мозг, что позволило ему восстановиться после тяжелейшей травмы. Три дня девочка носила специальный костюм "холодильник", который постоянно прокачивался холодной водой для того, чтобы не давать маленькому организму нагреться.

А родители Софи не имели возможности подержать малютку на руках в общей сложности целых шесть дней. Все это время они молились, чтобы сканирование мозга не выявили никаких значительных повреждений после окончания периода реабилитации. Ведь первые дни жизни Софи, родившейся в госпитале Queen Alexandra Hospital в британском Хантсе, были настоящим кошмаром для ее папы и мамы.

После завершения периода "охлаждающей реанимации" врачи выводили девочку из состояния гипотермии в течение 12 часов. Затем малютка прошла через сканирование мозга, которое показало незначительные травмы. Родители Софи очень благодарны медикам, и их огорчает только то, что далеко не во всех госпиталях есть такие устройства для заморозки пациентов, которые могли бы спасать тысячи жизней от последствий гипоксии.

medikforum.ru