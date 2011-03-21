Двух японцев нашли под завалами, были там 10 дней

Японская полиция в воскресенье обнаружила под завалами в городе Исиномаки (префектура Мияги) двух выживших спустя почти 10 дней после землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт японского телеканала NHK.

Выжившими оказались 80-летняя женщина и 16-летний подросток. Оба - в состоянии истощения.

Вместе с тем, как минимум 450 тысяч человек продолжают жить во временных убежищах, передает в воскресенье телеканал CNN. Часть людей, которая лишилась своих домов, размещается в школах. В некоторые наиболее пострадавшие районы, как например город Хирота, власти доставляют продукты питания на вертолетах.

В районе острова Хонсю, самого крупного острова Японского архипелага, 11 марта произошло одно из мощнейших за историю страны землетрясений магнитудой 9,0. Землетрясение вызвало цунами высотой более десяти метров, приведшее к масштабным разрушениям. Согласно данным главного полицейского управления Японии, число жертв разрушительного землетрясения и цунами составляет 8 тысяч 133 человек. При этом в настоящее время пропавшими без вести числятся 12272 человек. Около 360 тысяч были эвакуированы из зоны бедствия и размещены во временных убежищах в 14 префектурах страны.

После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" был введен режим ЧС в связи выходом из строя систем охлаждения реакторов. На "Фукусиме-1" произошло несколько взрывов и пожаров на энергоблоках, приведших к повреждениям как самих сооружений, так и элементов конструкций реакторов. В связи с утечками радиации власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввели запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. В настоящее время специалисты пытаются наладить работу системы охлаждения реакторов и хранилищ отработанного ядерного топлива, одновременно проводя операцию по закачке воды в поврежденный третий энергоблок, на территории которого, по данным СМИ, находится запас уран-плутониевого топлива.