АЭС "Фукусима-1" восстановлению не подлежит

Атомная электростанция "Фукусима-1" на северо-востоке Японии не будет запущена в эксплуатацию после серии аварий на ее реакторах, вызванных землетрясением и цунами 11 марта.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, об этом сегодня заявил генеральный секретарь японского правительства Юкио ЭДАНО.

"Рассматривая ситуацию на АЭС объективно, я думаю, это очевидно, что она никогда не будет запущена в эксплуатацию вновь", - сказал он.

Ю.ЭДАНО отметил, что данное решение принято не только государственными чиновниками, но и правлением компании Tokyo Electric Power Co, которая является крупнейшим оператором частных электростанций в Японии.

Также Ю.ЭДАНО сообщил, что на следующей неделе власти начнут проверку сельскохозяйственной продукции, оказавшейся в зоне радиационного поражения. По его словам, осадки и паводковые воды радиационной угрозы здоровью не несут.

Как сообщалось ранее, в результате аварий после землетрясения 11 марта на АЭС были в значительной степени повреждены четыре из шести реакторов.

В воскресенье начались действия по охлаждению третьего и четвертого реакторов АЭС. Со сдержанным оптимизмом японские СМИ сообщили, что давление в третьем реакторе было стабилизировано.

Силы самообороны Японии возобновили подачу воды на 4-й реактор для его охлаждения и недопущения расплавления топлива.

Сегодня при помощи спецмашин, оборудованных водяными пушками, на 4-й реактор аварийной АЭС в течение часа было подано около 80 тонн воды. Данный способ охлаждения впервые применялся на 4-м энергоблоке АЭС.