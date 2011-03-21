Готовим "здоровые" чипсы из шпината

Сухарикам, чипсам и прочим магазинным снэкам есть вкусная и не менее хрустящая альтернатива. Чипсы ручной работы можно брать с собой в офис и не переживать из-за избытка жиров, соли и сахара.

Из шпината получаются очень нежные чипсы-пластинки с вафельной структурой — тут же тают на языке. Только съесть нужно сразу, потому что на следующий день они уже не будут так чудесно хрустеть.

Ингредиенты: упаковка молодого шпината (около 200 г), соль, молотый перец, сушеный базилик и другую зелень по вкусу.

Рецепт: вымойте и высушите шпинат. Застелите противень пергаментной бумагой, разложите шпинат. Приправьте солью, перцем, сушеными травами по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте 7–8 минут. Аккуратно отделите готовые чипсы от пергамента и сразу подавайте.

Тонкость: используйте только плотную пергаментную бумагу. Бумага для выпечки или фольга не подойдут, чипсы будет сложно отделить.

Польза: в шпинате много железа — замечательное средство против зимней бледности и упадка сил. Он укрепляет сразу и мышцы, и сосуды, и кости. Нормализует давление, защищает желудок от гастрита и язвы, а кожу (благодаря лютеину) — от ультрафиолета.

jv.ru