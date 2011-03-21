Смех помогает держать фигуру в форме

Настоящий и искренний смех может помочь женщинам сохранить стройную фигуру, считают британские ученые.

Исследователи из University of Leeds сообщают, что смех улучшает кровообращение и способствует восстановлению организма после воспалительных заболеваний. Причем ученые отмечают, что он может быть более эффективен, нежели ультразвук. Эти данные были получены после изучения истории болезней более 500 тысяч женщин, страдавших язвами на ногах, которые были вызваны варикозным расширением вен, причем некоторые из них имели избыточный вес. В таких случаях проводится стандартное лечение ультразвуком, однако оно не всегда бывает эффективным. Так язвы на ногах затягивались лишь через шесть месяцев. Кроме того у пациенток отмечалось увеличение веса. При этом обнаружилось, что женщины, которые чаще смеялись, быстрее смогли вылечить язвы и набрать меньше лишнего веса.

Специалисты считают, что это связано с тем, что во время смеха происходит стимуляция диафрагмы, которая играет важную роль в процессе циркуляции крови. Кроме того во время смеха происходит напряжение многих групп мышц, что само по себе является некой физической нагрузкой.

newsland.ru