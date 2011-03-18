Ароматические свечи грозят астмой

Освежители воздуха и ароматические свечи способны наполнить квартиру приятным ароматом, одновременно с этим нанося вред здоровью хозяев, отмечает Экологический совет Орегона. Всему виной отдушки. Они обладают широчайшим спектром побочных эффектов.

Портал medkarta.com приводит историю жительницы Портленда Эшли Хенри. До недавнего времени ее дом был наполнен ароматическими свечами. Теперь же женщина избегает подобной продукции. Непродолжительный период увлечения вылился в развитую астму.

Теперь женщина гиперчувствительна к запахам и химическим соединениям, широко встречающимся в доме. Любые ароматизаторы, входящие в состав свечей, духов, шампуня и мыла, вызывают острое чувство жжения и провоцируют приступ астмы. При этом зачастую производители не указывают реальный состав на этикетке, то есть человек даже не будет подозревать о потенциальной опасности.

Например, на этикетках встречается слово "отдушка" без указания, какая именно парфюмерная композиция используется. На самом же деле, в свечках может содержаться фталат. Он помогает запаху держаться дольше. Одновременно с этим доказано: данное соединение провоцирует появление врожденных дефектов и проблем с репродуктивной системой.

Между тем, эксперты подчеркивают: одной астмой история Эшли Хенри могла не закончиться, хотя тревожные признаки всегда одни и те же: покашливание, раздражение глаз. Специалисты советуют чаще проветривать дом вместо того, чтобы маскировать неприятные запахи отдушками. Достаточно открывать настежь окно на 2-5 минут в день или же включить вентилятор.

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