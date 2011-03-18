Неотложная помощь при сердечном приступе

Неотложная помощь при стенокардии

1. Уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха.

2. Дать под язык таблетку нитроглицерина.

3. При отсутствии эффекта давать по 1 таблетке каждые 3-5 мин.

4. Если боль не прошла после приема 4-5 таблеток нитроглицерина, дать любое обезболивающее и срочно вызывать скорую помощь – это может быть началом инфаркта миокарда!

Если она возникает приступами и связана с физической нагрузкой; сосредоточена за грудиной (может отдавать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, под лопатку) и ощущается как жжение, давление, сжатие – не стоит откладывать визит к кардиологу. Скорее всего мы имеем дело с проявлением стенокардии – одной из форм ишемической болезни сердца.

Как провериться? Сделать электрокардиограмму (ЭКГ), стресс-ЭКГ (запись кардиограммы при нагрузке) и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру.

Неотложная помощь при аритмии

1. Уложить человека, обеспечить приток свежего воздуха.

2. Если человек в сознании, предложить ему сделать глубокий вдох и сильно натужиться. Иногда это прерывает приступ аритмии.

3. Если это не помогло, или человек без сознания, – сделать массаж области т.н. синуса сонной артерии – для этого надо нажать (на 1-2 сек, не более!) на шею в 5 см назад от правого угла нижней челюсти (немного назад и вниз от правого уха). Этот способ не стоит применять у пожилых, поскольку у них вероятен атеросклероз сонных артерий, и можно нарушить целостность сосуда.

4. Если это не помогло, а человек без сознания, и есть признаки нарушения кровообращения (посинение губ и выраженная бледность), можно попробовать прервать тахикардию прямым сильным ударом в середину грудной клетки. Этот способ оправдан, только если есть опасность для жизни человека.

