Японии грозит извержение Фудзиямы

В результате продолжающихся подземных толчков в Японии может "ожить" неофициальный символ этой страны - гора Фудзияма.

Некоторые японские специалисты выступили с прогнозом о том, что последние землетрясения на полуострове Идзу в префектуре Сидзуока, где расположен этот потухший вулкан, могут послужить "бикфордовым шнуром" к возобновлению извержений Фудзиямы. В районе этой горы, в частности, на глубине 10-14 км находился гипоцентр землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло 15 марта.

Десять лет назад в непосредственной близости от Фудзиямы происходили низкочастотные сейсмические толчки, которые, по предположениям, были связаны со скрытой магматической активностью этого вулкана. После этого они прекратились, но сейчас, по-видимому, начались вновь. Специалисты Исследовательского центра сейсмологии, вулканологии и предотвращения катастроф при университете города Нагоя в этой связи предупредили о возможности извержения Фудзиямы, которая в последней раз извергала лаву и пепел в 1707 году.

Землетрясение в префектуре Сидзуока никак не связано с подземными толчками в Японии, которые 11 марта причинили огромный ущерб, привели к человеческим жертвам и вызвали цунами. Они стали результатом подвижек тихоокеанской плиты, у толчков в Сидзуоке иные причины. Тем не менее, проснувшийся вулкан Фудзияма может создать дополнительные проблемы для властей и жителей Японии, которые сейчас борются с последствиями стихийного бедствия и с аварией на АЭС "Фукусима-1". Они все же надеются, что скорое уже цветение сакуры, другого международного принятого символа Японии, не будет омрачено не ко времени проснувшейся Фудзиямой.

ami-tass.ru