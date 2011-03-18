Как принимать йод при радиационном загрязнении

К сожалению, из-за недостаточной информированности людей о порядке действий в случае радиационного загрязнения, нередки случаи отравления при проведении йодистой профилактики. Неправильное применение раствора йода опасно! В связи с этим Гринпис напоминает правила проведения профилактики йодом при отсутствии йодистого калия в таблетках:

«…5% настойка йода применяется взрослыми и подростками старше 14 лет по 44 капли 1 раз в день или по 20-22 капли 2 раза в день после еды на 1/2 стакана молока или воды. Детьми от 5 лет и старше 5% настойка йода применяется в 2 раза меньшем количестве, чем для взрослых, т.е. по 20 - 22 капли 1 раз в день или по 10-11 капель 2 раза в день на 1/2 стакана молока или воды. Детям до 5 лет настойку йода внутрь не назначают.

Настойка йода может применяться путем нанесения на кожу. Защитный эффект нанесения настойки йода на кожу сопоставим с ее приемом внутрь в тех же дозах. Настойка йода наносится тампоном в виде полос на предплечье, голени. Этот способ защиты особенно приемлем у детей младшего возраста (моложе 5 лет), поскольку перорально настойка йода у них не применяется.

Для исключения ожогов кожи целесообразно использовать не 5%, а 2,5% настойку йода. Детям от 2-х до 5 лет настойку йода наносят из расчета 20-22 капли в день, детям до 2-х лет — в половинной дозе, т.е. 10-11 капель в день.

…Йодная профилактика начинается немедленно при угрозе загрязнения воздуха и территории в результате аварии ядерных реакторов, утечки или выбросов промпредприятиями в атмосферу продуктов, содержащих радиоизотопы йода».

После изучения радиационной обстановки специально созданной комиссией принимается решение о продолжении или отмене йодной профилактики.

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