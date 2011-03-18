ЮНЕСКО призывает власти Ливии уважать жизнь человека

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина БОКОВА выражает беспокойство по поводу эскалации насилия в Ливии.

Как говорится в переданном УНИАН пресс-релизе ЮНЕСКО, об этом И.БОКОВА заявила в связи с поступающими сообщениями об активизации боевых действий в Ливии и исчезновении в стране ряда журналистов.

Генеральный директор ЮНЕСКО призвала власти Ливии проявлять уважение к жизни человека, к его правам, в частности, правам детей на образование в условиях безопасности.

Она вновь подтвердила свой призыв к ливийским властям уважать право на свободу выражения мнений и обеспечить условия для беспрепятственного выполнения журналистами своего долга, не опасаясь запугиваний или нападений.

«Как глава Организации по вопросам образования и коммуникации системы ООН, я особенно обеспокоена сообщениями о нарушениях основных прав детей на получение образования в условиях безопасности», - заявила И.БОКОВА.

«Школа – священна. Лишение детей возможности учиться недопустимо, так же как и запугивание учителей и учащихся в ходе социальных потрясений, происходящих в данный момент в Ливии.

В равной степени я потрясена периодически поступающими сообщениями о насилии в отношении работников СМИ, с целью затруднить работу журналистов. Чрезвычайно важно, чтобы ливийские власти сделали все возможное для освобождения журналистов», - подчеркнула гендиректор ЮНЕСКО.