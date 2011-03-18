В Японии погибли 6,5 тыс человек, более 10 тыс пропали без вести

По уточненным данным полиции, в результате землетрясения и цунами, произошедших 11 марта в Японии, погибли 6 тыс. 539 человек.

Судьба 10 тыс. 354 человек остается неизвестной, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В японской полиции сообщили, что эта цифра превышает число погибших в результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 в Кобе в январе 1995 года, жертвами которого стали 6 тыс. 434 человека.