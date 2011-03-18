Чем полезна жирная рыба

Английские эксперты из Гарвардской медицинской школы выяснили, что одна или две порции рыбы в неделю значительно уменьшат риск развития возрастной макулярной дистрофии (ВМД), сообщает The Telegraph. Секрет кроется в жирных кислотах омега-3, которые наиболее часто встречаются в жирной рыбе вроде консервированного лосося и тунца.

Ведущий автор научной работы, доктор Уильям Кристен из Гарвардской медицинской школы, заявил, что скумбриевые наиболее полезны с этой точки зрения. Не секрет, что сотни людей с возрастом теряют зрение из-за смерти клеток в макуле - центральной части сетчатки. При дегенерации данного элемента у человека в поле зрения появляется черное пятно, которое постоянно увеличивается в размере.

В виду старения населения Земли в целом, актуальность методов лечения ВМД постоянно возрастает. Гарвардские специалисты решили найти универсальное средство, проанализировав результаты другого исследования более 38000 женщин. Так, в распоряжение ученых попали заполненные анкеты с вопросами относительно рациона, и сведения о развитии ВМД в 235 случаях.

Согласно представленным данным, меньше всего пострадали женщины, потреблявшие много омега-3 с рыбой. У них отмечалось снижение риска на 38%. Кстати, при оценке ученые брали в расчет и формы омега-3 - эйкозапентановую кислоту (DHA) и докозагексаеновую кислоту (EPA).

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