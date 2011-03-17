Несчастливый брак – ранняя старость

Открыто еще одно доказательство пагубного влияния несчастливого брака на здоровье. Ученые Университета штата Огайо проанализировали состав крови людей, несчастных в семейной жизни.

К известным пагубным влияниям, связанным с неблагополучным браком - гипертонии, проблем с сердцем, депрессии, ученые добавили негативное влияние на рост белых кровяных клеток (лейкоцитов), которые связаны с заживлением ран. Под воздействием стрессовой ситуации количество лейкоцитов сокращается. Кроме того, снижается производство молекул цитокинов, которые определяют выживаемость клеток, таким образом, ускоряется старение организма.

Специалисты отмечают, что, хотя развод также является стрессом, но он гораздо менее негативно сказывается на состоянии здоровья, чем долгосрочное проживание в несчастливом браке.

likar.info