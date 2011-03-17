США: страховщики потеряли данные двух миллионов пациентов

В США медицинская страховая компания потеряла данные почти двух миллионов своих клиентов. Как сообщает ABC News, об утрате персональных данных компания Health Net объявила в понедельник, 14 марта.

Руководство страховой организации сообщило о том, что недоступна информация о клиентах, которая хранилась на нескольких серверах филиала компании в городе Ранчо Кордова (Rancho Cordova), Калифорния. При этом точное количество застрахованных американцев, чьи данные были утрачены, не называлось.

Калифорнийский департамент контроля медицинского обслуживания (Department of Managed Health Care) оценил число пострадавших в 1,9 миллиона человек. По информации департамента, который начал собственное расследование происшествия, были потеряны данные с девяти жестких дисков.

В сообщении Health Net отмечается, что на дисках хранились медицинская и финансовая информация о клиентах, а также номера их карт социального обеспечения. Руководство страховой компании намерено предложить всем потенциальным пострадавшим отслеживать их кредитную историю в течение двух лет.

В мае 2009 года компания обнаружила утрату жесткого диска с аналогичной информацией полутора миллионов застрахованных жителей штата Вермонт. Однако пострадавшим сообщили о происшествии лишь полгода спустя. В связи с этим в январе 2011 года прокуратура Вермонта оштрафовала страховщика на 55 тысяч долларов.

medportal.ru