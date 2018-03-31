Ни рыба, ни мясо: как узнать на прилавке «мутанта»

Живая, охлаждённая, филе… Все знают, что рыба - это незаменимый источник фосфора и жизненно необходимых аминокислот. Как выбрать этот полезный для детей и взрослых продукт, чтобы не пострадать?

Невзрачная, но «правильная»

Прилавки супермаркетов ломятся от тушек красивых упитанных рыб. Однако столь здоровый вид, как правило, - первый признак обмана! В природе рыба редко бывает такого насыщенного розового цвета, как магазинная сёмга или форель. «Мясо этой рыбы, выращенной естественным образом, - бледно-розовое, невзрачное, - рассказывает Анатолий Рябков, технолог рыбного производства. - Достаточно вспомнить, какой была сёмга 20 лет назад. Яркий и насыщенный цвет, часто встречающийся сегодня на прилавках, - результат химической подкраски». Например, в составе разрешённого законом красителя «Лосось» - смесь жёлтого и пунцового красителей. Выяснили: опознать, была ли покрашена рыба, которую вы собираетесь приобрести, поможет тщательный осмотр. Обычное «мясо» - неоднородное, в нём встречаются белые прожилки, жилы, в то время как у «химического» оно равномерно розовое.

Другая «напасть» - рыба, выращенная «на гормонах». В современном производстве её пичкают искусственными спецкормами так, что тушки разносит, как на дрожжах. Подозрение у покупателя должно вызвать чересчур мясистое тело и слишком короткие плавники - это свидетельствует о том, что рыба в питомнике даже не плавала, а лишь наращивала массу, «стоя» на одном месте.

А вот недорогие, но вкусные рыбки - пангасиус и тиляпия – вредны даже в том случае, если их не касалась химия. Дело в том, что они едят мусор из канализаций. Их лучший ужин - это самые грязные отходы. Чтобы очистить тушки, врачи и технологи советуют вымачивать их в воде с добавлением ложки уксуса. После получасовой «ванны» рыбу можно сполоснуть под краном и готовить.

Филе без биографии

Казалось бы, куда проще купить филе - оно дешевле, его не нужно разделывать, в нём уже нет костей. Однако рыба в таком виде таит ещё больше опасностей. «Филе - мясо без кожи, плавников, жил и костей, - объясняет Анатолий Рябков. - От этих частей мясо избавляют не вручную, а промышленным способом, растворяя их кислотой или вымачивая в интенсификаторе созревания, размягчающем ткани. Впрочем, так поступают не всегда: есть производства, где от тушек на конвейере отсекают среднюю часть, содержащую позвоночник, после чего перемалывают и пускают в производство рыбного фарша, начинок для пирожков с рыбой и т. д.». На производство 1 кг рыбного филе идёт от 1,9 до 3,2 кг рыбы.

Кроме того, сложно распознать, кем была рыбка, превращённая в филе, при жизни - дорогим палтусом или дешёвым минтаем? Такие подмены встречаются повсеместно: в прошлом году Российский институт потребительских испытаний проводил экспертизу филе морского окуня: содержимое четырёх из пяти упаковок оказалось псевдоокунем! И лишь один производитель не обманул потребителя.

Ещё одна уловка нечестных производителей: часто филе морозят из… просроченной рыбы. Поэтому перед покупкой принюхайтесь: не отдаёт ли рыбка нашатырём или аммиаком? Этими веществами часто «реанимируют» продукт второй свежести. Кроме того, различаются и способы заморозки: многие компании используют жидкие хладагенты, например, с содержанием хлора. Чего больше в таком филе - рыбы или химии?

Разморозив рыбное филе, надавите на него рукой: если вытекает много воды, а мясо похоже на мокрую вату, значит, в производстве использовались влагоудерживающие добавки, как правило, это полифосфаты (Е452). На практике производители выдерживают рыбу в воде, а потом быстро переносят в полифосфаты - в итоге «внутренней» воды в таком филе - до 25-30%, пишет АиФ.

aif.ua