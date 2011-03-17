Лимонная диета: витамины плюс очищение организма

В последнее время появилось много информации о великолепных очищающих свойствах лимонов, и лимонная диета становится очень популярной. Однако подходит она не всем, соблюдайте осторожность, иначе не избежать серьезных проблем со здоровьем. Продолжительность лимонной диеты одна неделя. Утром, за полчаса до завтрака, нужно выпить стакан теплой воды в которую добавлен лимонный сок. Затем воду с лимонным соком пьют один два раза в течение дня и вечером, за два часа до сна. Все салаты, рыба и мясо также поливаются чистым лимонным соком.

Первый день диеты – очищающий. Разрешается есть овощи, немного фруктов и рыбу, приготовленную на гриле. В другие дни примерное меню выглядит так:

Рано утром (или сразу после пробуждения) нужно выпить стакан воды с лимонным соком. На завтрак приготовьте фруктовый салат из вишни, черники, малины, яблока и груши, клубники, ежевики. Заправкой в салате будет нежирный йогурт, сверху натрите миндальные орешки.

Первый перекус (до обеда) – стакан лимонного сока и один банан, горсть тыквенных семечек.

Обед – порция фасоли или чечевицы в виде салата, политого лимонным соком, оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

Второй перекус (после обеда) – стакан теплой воды с лимонным соком. Через десять минут съешьте немного свежих овощей в виде салата (свежий огурец, редис, сельдерей)

Ужин – приготовьте на гриле кусочек рыбы и отварите на пару овощи (овощи нужно обязательно при подаче полить лимонным соком).

Перед сном выпейте стакан воды с лимонным соком.

Еще один вариант лимонной диеты (более щадящий для желудка)

Стакан теплой воды с лимонным соком сразу после подъема.

Завтрак – стакан обезжиренного молока, фруктовый салат с двумя ложками овсяных хлопьев и заправкой из натурального нежирного йогурта.

Первый перекус – стакан фруктового сока пополам с водой, восемь миндальных орешков.

Обед – вегетарианский овощной суп с двумя ломтиками отрубного хлеба, немного обезжиренного творога.

Второй перекус – несколько помидорок черри, два овсяных печенья, столовая ложка творога.

Ужин – приготовьте на гриле или курицу или рыбу. При подаче обязательно щедро полейте лимонным соком, оливковым маслом и посыпьте кунжутом. Сделайте овощной салат, который тоже полейте соком лимона и маслом.

Во время лимонной диеты не будет наблюдаться упадок сил или вялость. Организм получает достаточное количество витаминов, питание сбалансированное, но калорий вы получаете немного. Лимонная диета подойдет тем, кто хочет немного постройнеть и сбросить три – пять килограмм. Если нужно более серьезно похудеть, то следует обратиться за консультацией к специалисту по здоровому питанию.

Диета не рекомендуется при заболеваниях ЖКТ, при проблемах с почками. Если вы почувствовали изжогу или боли в желудке, немедленно прекращайте диету и обратитесь к врачу.

slim-motivator.ru