Карнавалы дают богатую пищу для психологов

Завершившийся в Германии сезон карнавалов "Пятое время года" - не только праздник для тысяч ряженых, но и объект пристального внимания психологов.

По словам независимого психолога Рольфа Шмиля, карнавальный костюм говорит о внутреннем мире человека гораздо больше, чем он может предположить. Так, женщины в образе ведьм, как правило, весьма привлекательны. А своим сатанинским нарядом они подчеркивают, что главное отнюдь не в красоте. Те же представительницы прекрасного пола, которые скрывают лицо под маской сексуальной кошки, в реальной жизни являются по большей части "серыми мышками", страдающими от отсутствия мужского внимания.

Что же касается "сильного сословия", то одетый в женское платье мужчина - по большей части карьерист, ориентированный на профессиональный успех. А вот ковбойская шляпа и сапоги, утверждает психолог, - явный признак того, что их обладатель слаб характером и скучен. "В жизни он скорее "подкаблучник", нежели "револьверный герой", - констатирует Роланд Шмиль.

Такие выводы он сделал на основании опросов ряженых в карнавальной столице Рейнской области - Кельне. И хотя исследование не является репрезентативным, отмечает психолог, тенденция "совершенно однозначна".

ami-tass.ru