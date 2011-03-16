Чем полезен золотой ус

В народной медицине препараты каллизии (золотого уса), которую часто называют домашним женьшенем, применяются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, селезенки, а также при бронхиальной астме, легочных болезнях, аллергии, раке и др. Считается, что средства, приготовленные на основе этого растения, успешно снимают боли различной локализации, устраняют зуд, способствуют заживлению ран, ожогов, ушибов и переломов, лечат дерматиты, лишаи, язвы и кистозные новообразования.

Кроме того, существует множество случаев избавления от алкогольной и никотиновой зависимости после приема препаратов каллизии.

Но следует помнить, что панацеи на свете не существует, и ни одно медикаментозное и народное средство не может гарантировать полного исцеления от болезни. Именно поэтому к народным рецептам следует относиться осторожно, а начинать лечение каким-либо лекарственным растением, в том числе и золотым усом, можно только после консультации с лечащим врачом.

Даже народные целители, разработавшие схемы применения препаратов золотого уса и широко практикующие лечение ими больных, предупреждают, что это растение вовсе не является универсальным целебным средством. Его лекарственные свойства еще изучаются, и поэтому нет гарантии, что оно окажется эффективным при лечении того или иного заболевания.

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