Чем опасны накладные ресницы

Офтальмологи предупреждают: повальная мода на накладные ресницы и цветные линзы, приводит к глазным инфекциям. В последнее время все чаще фиксируют острые глазные инфекции у модниц. Покупая дешевые линзы и ресницы на рынках, модники примеряют их прямо там, забывая об элементарных правилах гигиены. Подростки заносят инфекции в глаза, надевая линзы грязными руками. Некоторые, экономя, используют линзы дольше положенного срока. Самый тривиальный диагноз - конъюнктивит. Но встречается уже и отслоение сетчатки.

Офтальмологи прогнозируют ухудшение зрения у 30000 человек в текущем году. А вот сочетание линз и ресниц просто убийственно. Позволить себе это можно только раз в год.

А все дело в волшебном клее для накладных ресниц! По словам экспертов, он нередко является подделкой. Плюс, на нем скапливается множество микробов, которые легко попадают в глаза. Носить же ресницы можно не более 3-5 часов в день.

Кстати, бакинские офтальмологи также против цветных контактных линз. Из-за цветного напыления газопроницаемость таких линз существенно уменьшается. Глаз страдает от нехватки кислорода. Носить такие линзы можно недолго и далеко не каждый день. Например, на вечеринку не чаще раза в месяц.

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