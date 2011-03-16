В США врач похитила с места аварии ногу пациента

В США женщина-парамедик похитила оторванную ногу пострадавшего в автоаварии. Мужчина подал на нее в суд..

Согласно заявлению Карла Лэмберта, пожарная и парамедик Синтия Эконому из флоридского округа Сент-Люси в сентябре 2008 году забрала его оторванную стопу с частью голени с места автоаварии, в которую мужчина попал на скоростном шоссе I-95, передает Медновости.

На предыдущих слушаниях по факту этого происшествия, состоявшихся в мае 2009 года, Эконому созналась в том, что похитила ногу. По ее словам, она обнаружила ее примерно через час после того, как Лэмберта увезли в больницу.

Как пояснила парамедик, стопа не была отрезана – она представляла собой изуродованный кусок плоти, в котором сложно было узнать определенную часть тела. Эконому заявила, что если бы был хоть какой-то шанс реплантировать конечность, она бы немедленно сообщила об этом своему начальнику.

На вопрос о том, зачем ей понадобилась оторванная стопа, парамедик ответила, что с ее помощью тренировала свою поисковую собаку.

Суд условно освободил женщину на поруки с испытательным сроком в шесть месяцев. Кроме того, когда эта история получила огласку, она уволилась из пожарной бригады, в которой в 2007 году завоевала титул "пожарный года".

Слушания по исковому заявлению продолжаются. Какую конкретно компенсацию требует Лэмберт, источник не сообщает.

focus.ua