Десять вещей, убивающих наше сердце

Сердечно-сосудистые заболевания остаются на первом месте среди основных причин смертности во всем мире. Медики рассказали о главных факторах риска для нашего сердца. 1. Курение

"Тихий убийца" одновременно и самый беспощадный. Сигаретный дым содержит до 26% окиси углерода, которая, попадая в кровь, связывается с гемоглобином - основным переносчиком кислорода.

Так происходит нарушение транспортировки кислорода к тканям. Никотин разрушает и сужает кровеносные сосуды, становится причиной нарушений местного кровообращения и повышения давления. Курение усиливает эффект других сердечно-сосудистых факторов риска. Польза отказа от курения проявляется в любом возрасте.

2. Крепкие спиртные напитки

Всего 1 г чистого спирта содержит 7 калорий. Алкоголь - вообще калорий король: например, в 100 г водки содержится около 250 килокалорий. При этом алкоголь - это не жизненно необходимые питательные вещества, а просто избыточные калории, которые становятся дополнительной нагрузкой для сердца.

Более того, регулярное употребление крепких спиртных напитков может привести к резкому повышению артериального давления, нарушениям сердечного ритма, различным катастрофам сосудов и, как следствие - к инфаркту миокарда.

3. Пиво

Самое разрушительное последствие неумеренного потребления пива - синдром так называемого "пивного сердца", когда оно провисает, становится дряблым и плохо качает кровь.

Признано, что наибольшее влияние на сердце оказывает содержащийся в пиве кобальт - стабилизатор пивной пены. Нарушает работу сердца и насыщенность пива углекислым газом. Попадая в организм, напиток способствует варикозному расширению вен и увеличению границ сердца. При этом пивной алкоголизм формируется незаметно и обманчиво.

4. Соль

Употребление соли в большом количестве задерживает жидкость (воду), затрудняя работу сердца, повышая артериальное давление и вызывая отеки. Для первичной профилактики артериальной гипертонии необходимо ограничивать содержание соли до 4 г в сутки, одновременно увеличивая долю продуктов, содержащих много калия (томаты, бананы, грейпфруты, апельсины, картофель).

Не досаливайте продукты, откажитесь от копченостей, солений, различных снэков типа соленых орешков и чипсов. Соль на самом деле "белая смерть".

5. Артериальная гипертензия

У многих людей это заболевание протекает бессимптомно. Однако повышенное артериальное давление оказывает неблагоприятное воздействие на органы-мишени: увеличивается масса сердца, утолщаются стенки сосудов, ускоренными темпами развивается атеросклероз. На фоне этих процессов, которые протекают незаметно для пациента, часто развиваются 2 опасных осложнения: острый инфаркт миокарда и мозговой инсульт.

6. Телевизор

Чрезмерное увлечение просмотром телевизора может оказаться смертельным даже для здорового человека, не говоря уже о больном. Ученые доказали, что каждый час, проведенный перед "голубым экраном", повышает риск смерти от сердечных заболеваний на 7%. Те, кто смотрит в "ящик" по 4 часа в день, умирают от проблем с сердцем на 28% чаще.

Связь между ТВ-одержимостью и сердечными недугами оставалась устойчивой даже после того, как были приняты во внимание другие факторы риска - нехватка физических упражнений, ожирение, плохое питание и курение.

Причина в том, что у тех, кто смотрит телевизор более 90 минут, поднимается давление на 5 - 7 единиц. И регулярного подъема давления при просмотре телевизора достаточно, чтобы оказать отрицательное влияние на сердце. Исследователи утверждают, что 8% смертей можно было бы избежать, если сократить время просмотра ТВ до 1 часа в день.

7. Холестерин

Он нужен организму: входит в состав мембран клеток тела. Используется в синтезе гормонов, витамина Д, желчных кислот, необходимых для пищеварения. Но на эти нужды уходит небольшое количество холестерина в крови. Сам по себе повышенный холестерин не вызывает никаких симптомов, поэтому многие не подозревают о его избытке.

Излишки холестерина откладываются в стенках артерий и приводят к образованию бляшек, которые сужают просвет сосудов и... развивается атеросклероз. Большие бляшки и тромбы могут полностью перекрыть артерию, что прекратит прохождение крови по сосудам. При этом нарушается доставка кислорода и питательных веществ в органы и ткани, которые постепенно отмирают. Если это происходит в сердце, то развивается инфаркт миокарда, если в мозге - инфаркт мозга (инсульт).

Поэтому старайтесь больше двигаться и избегать продуктов, которые способствуют повышению холестерина: сосиски, колбасы, майонез, жирные молочные продукты, жареное на масле мясо и т.д.

8. Ожирение

Люди с избыточным весом чаще имеют высокое артериальное давление. Избыточный вес также способствует развитию стенокардии - боли в груди, которая возникает из-за уменьшения поступления кислорода в артерии сердца, а также внезапной смерти от ишемической болезни сердца и инсульта без каких-либо симптомов.

Связь между избыточной массой тела и риском развития ишемической болезни сердца довольно сложная. Избыточная масса тела повышает риск развития гипертонии, нарушений жирового обмена, сахарного диабета. Все это и является факторами риска ишемии.

Научные исследования показывают, что уменьшение массы тела сопровождается снижением уровня холестерина в крови, артериального давления и распространенности сахарного диабета. Потеря лишних 5 кг снижает артериальное давление на 5,4 мм рт. ст.

Помните, ваш вес однозначно нуждается в жестком контроле, если объем талии превышает 88 см у женщин и 102 см у мужчин.

9. Гиподинамия

Низкая физическая активность способствует раннему развитию и прогрессированию болезней сердца. Малоподвижный образ жизни вдвое увеличивает риск ранней смерти и приводит к ожирению, повышению артериального давления и уровня холестерина.

Физические тренировки оказывают благоприятное влияние на течение атеросклероза и приводят к снижению общей смертности.

Хороши регулярные занятия на свежем воздухе, особенно те, которые помимо нервной системы укрепляют еще и сердечную мышцу: бег, ходьба, плавание, лыжи.

10. Баня (сауна)

Влияние сауны на сердечно-сосудистую систему отмечается повышением частоты сердечных сокращений. Она достигает 100-160 ударов в минуту, т.е. повышается на 60-70% по сравнению с показателями до посещения сауны. Такая нагрузка на сердце небезопасна.

Кроме того, в сауне часто снижается артериальное давление, иногда возникает вазомоторный коллапс (внезапное расширение сосудистого ложа). Он не опасен для здоровых людей, но не следует допускать его появления у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По материалам news.open.by.