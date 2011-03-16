На АЭС Фукусима-1 повысился уровень радиации

Сотрудники, проводящие работы на АЭС "Фукусима-1", отведены в безопасное место из-за повышения уровня радиации в пределах станции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Киодо и японское Агентство по атомной безопасности.

Как сообщили представители агентства ранее на пресс-конференции, уровень радиации в пределах территории станции скачет - то понижается, то повышается.

Через час, после того как был зафиксирован спад высокого уровня радиации, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места, говорится в сообщении Reuters.

После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2".

Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1" произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Специалистам пришлось стравливать пар и закачивать в реакторы морскую воду, однако из-за отказа насосов уровень охлаждающей жидкости не удается удержать на необходимом для охлаждения топливных стержней уровне.

В понедельник вода полностью перестала закрывать топливные сборки, что создало угрозу их плавления. Во вторник компания-оператор TEPCO сообщила, что уровень охлаждающей жидкости во втором реакторе постепенно поднимается. В результате аварии уровень радиационного фона в районе станции значительно повысился, что вынудило власти начать эвакуацию людей из зоны радиусом 20 километров. Полеты над станцией в радиусе 30 километров запрещены.