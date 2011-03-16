Что вылечит массаж горячими камнями

Массаж камнями может длиться от 45 минут до 1,5 часов. Стоун-терапия позволяет достичь глубокой релаксации и оказывает стимулирующее воздействие на энергетические потоки. Массаж при помощи горячих камней стимулирует кровообращение и метаболизм, укрепляет иммунитет, позволяет убирать застойные явления. Благодаря воздействию горячих камней можно снимать мышечную усталость, уменьшать болевые ощущения в области спины и шеи, выводить из организма продукты распада. Стоун-терапия – эффективное средство борьбы со стрессовыми состояниями, улучшающее психическое и эмоциональное здоровье человека.

В процессе стоун-терапии используются камни магматического происхождения, рудные или кварцевые, для которых характерно высокое содержание различных биологически значимых элементов. Кроме того, такие камни способны оставаться теплыми в течение длительного времени. Благодаря явлению кондукции (теплопередачи) тепло от камней распространяется внутрь мышечных тканей, на глубину около четырех сантиметров.

Данный вид массажа нельзя практиковать беременным женщинам, людям, имеющим кожные заболевания или расстройства, связанные с реакцией на тепло и повышенную влажность. Также стоун-терапию нельзя применять, если существуют общие противопоказания к массажу.

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