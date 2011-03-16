Как защитить здоровье зубов и дёсен

В течение многих лет стоматологи советуют своим пациентам избегать продуктов, которые могут нанести вред здоровью полости рта. Врачи из Western Dental Services Inc. /США/ составили список рекомендаций, которые, по их мнению, помогут сохранить красоту здоровой улыбки.

Как говорят дантисты, жевательная резинка без сахара, содержащая натуральный подсластитель ксилит, может действительно улучшить состояние зубов. Врачи объясняют, что бактерии, способствующие разрушению зубов под названием Streptococcus mutans, питаются сахарозой, то есть сахаром, который мы едим. Размножаясь во рту, бактерии вырабатывают кислоту, которая приводит к разрушению зубов. Но бактерии не могут переварить ксилит, соответственно они не смогут размножаться или вырабатывать вызывающие кариес кислоты. Ксилит также увеличивает выделение слюны и уровень её рН, помогая тем самым восстанавливать минерализацию зубной эмали и бороться с зубным налётом. Именно поэтому медики советуют использовать жевательную резинку без сахара с ксилитом сразу после еды - ежедневно в количестве 4 граммов.

Зелёный или чёрный чай также могут обеспечить защиту от нескольких заболеваний полости рта, включая кариес. Химические компоненты в чае, называемые полифенолами, препятствуют росту фермента глюкосилтрансферазы, тем самым помогая защите зубной эмали. Антибактериальные свойства чая предотвращают формирование налёта на зубах и ослабляют действие бактерий во рту.

Клиницисты рекомендуют также не увлекаться фильтрованной водой из бутылок, поскольку такая вода, в отличие от обычной водопроводной, не содержит достаточно фтора, полезного для зубного здоровья. Кроме того, некоторые типы систем очистки воды в жилых домах уменьшают содержание фторида, потенциально уничтожая преимущества минералов в питьевой воде.

Одним из самых полезных продуктов для зубов может оказаться сыр - потребление сыра, особенно в конце еды, предотвращает кариес и помогает восстановить поверхность зуба, утверждают учёные. Сыр также уменьшает деминерализацию эмали, нейтрализует кислоты, образующиеся в зубном налёте, и за счёт увеличения слюноотделения очищает эмаль от сахара.

Свежие овощи, такие как морковь, яблоки и огурцы, служат своего рода естественной заменой зубной щётке, стимулируя дёсны и также повышая производство слюны, очищая таким образом полость рта от сахара и частиц пищи. Овощи нейтрализуют слюну до того, как она разрушает зубную эмаль. Кроме того, морковь, шпинат, помидоры и брокколи содержат бета-каротин и витамин С, которые необходимы для здоровых зубов и дёсен.

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