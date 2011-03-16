Неправильное питание - путь к алкоголизму

Никто не станет оспаривать тезис о том, что любая болезнь, как физическая, так и психическая возникает вследствие влияния множества факторов как внутри, так и вне человеческого организма. И нам по силам предотвратить действие большинства патологических факторов, чтобы не допустить развития почти любого заболевания.

Проводя широкие клинические исследования, учёные многих стран мира доказали, что неправильное питание, дефицит питательных веществ и микроэлементов в повседневном рационе, резко повышают риск развития не только болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, но и алкоголизма, наркомании, депрессии, психозов и даже шизофрении.

Когда головной мозг длительное время не получает из крови необходимые питательные вещества, это рано или поздно приводит к эмоциональным, психическим и физическим нарушениям. Вначале – к временным сбоям, которые легко скорректировать полноценной диетой, а затем и к органическим, вызывающим серьезные расстройства здоровья.

Приветствуется регулярное употребление в пищу молочнокислых продуктов – кефира, ряженки, йогуртов, творога, сыров, которые способствуют пищеварению и поставляют все необходимые белки и аминокислоты. Яйца, мясо, рыба, птица должны присутствовать в рационе в умеренном количестве и обязательно в сочетании со свежими овощами.

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