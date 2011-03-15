Бактерии спасают от гриппа лучше антибиотиков

Наличие в организме человека симбиотических бактерий помогает иммунной системе бороться с вирусами гриппа. К такому выводу пришла Акико Ивасаки из Йельского университета. Она вместе с коллегами специально изучила микрофлору легких у мышей и реакцию этой микрофлоры на возбудителей гриппа и медицинские препараты, сообщает РИА “Новости”.

Анализ показал: количество антител и Т-лимфоцитов (клеток, борющихся с инфекцией) у лабораторных животных, принимавших антибиотики в течение месяца до заражения гриппом, было меньше, чем у их сородичей, которые не были «прикрыты» препаратами. Данный факт ученые связывают именно с симбиотическими бактериями, чья основная функция заключается в стимулировании пищеварения. Получается, бактерии жизненно необходимы для поддержания иммунного гомеостаза слизистой оболочки кишечника и регулирования иммунного ответа слизистой дыхательной системы.

Надо сказать, исследователям удалось восстановить нормальный уровень реакции иммунной системы у первой группы мышей. Для этого они использовали липополисахариды, которые входят в состав клеточных стенок бактерий. Известно, что липополисахариды взаимодействуют с иммунными рецепторами TLR, провоцируя иммунный ответ.

В ходе проведенного теста эксперты использовали следующие антибиотики: ампициллин, ванкомицин, неомицин и метронидазол. Опытным путем было доказано, что ключевую роль в усилении иммунного ответа на вирус гриппа играют бактерии, чувствительные к неомицину. Однако специалистам требуется провести дополнительные изыскания, дабы выделить четкий список полезных бактерий. Однако ученые уже сейчас делают вывод. По их мнению, антибиотики мешают работать иммунитету. В связи с этим прием пробиотиков во время эпидемии гриппа может быть эффективнее, чем стандартные стратегии лечения.

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