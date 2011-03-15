Гель для зубных протезов грозит опасным отравлением

Американские ученые выяснили: избыток цинка в организме женщины может навредить здоровью. Несмотря на то, что цинк необходим организму, его переизбыток становится причиной плохого усвоения меди, приводя к ее недостатку. Изыскание опубликовано в журнале General Dentistry reports, сообщает "Hot-Info.ru".

Исследование было проведено Академией Общей Стоматологии в Чикаго под руководством профессора Джея фон Фраунгофера. Оказывается, избыток цинка встречается у женщин чаще, если они носят зубные протезы.

В ходе научной работы эксперты обнаружили, что гели, созданные для фиксирования протезов, содержат большое количество цинка. Их эксплуатация возможна только строго по инструкции. Так, гель нужно наносить несколькими точками или тонкой полоской. В среднем упаковки геля должно хватать на 10 недель минимум при ежедневном использовании. Но женщины часто используют больше геля, чем полагается, из-за возрастных изменений челюсти.

Однако мало, кто из них знает, что цинк токсичен и способен накапливаться в организме человека. В результате у женщин, носящих протезы, появляются симптомы отравления: тошнота, боли в животе, нарушение пищеварения. А дефицит меди, вызванный переизбытком цинка, делает зубы и кости хрупкими. Также начинают выпадать волосы, ногти становятся ломкими.

В связи с этим эксперты рекомендуют не употреблять в пищу большое количество красного мяса, морепродуктов, бобов и яиц. Все эти продукты имеют высокое содержание цинка, что способно еще больше усугубить ситуацию.

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