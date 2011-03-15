Анальгин и цитрамон опасны для здоровья

Давно известно, что анальгин вреден для здоровья. Однако до сих пор многие люди чрезмерно увлекаются этим препаратом.

Врачи категорически против постоянного употребления анальгина. И не только потому, что он отравляюще действует на печень, а еще из-за того, что на анальгин можно подсесть как на наркотик. Если вы выпиваете в день 3-4 таблетки, считайте, что вы анальгиновый наркоман. Для этого состояния уже придумали специальный термин – абузусная головная боль, пишет sunhome.ru.

Этот диагноз можно проверить самостоятельно. Если у вас болит голова, а после приема таблетки она успокаивается буквально на пару часов и вновь начинает болеть, требуя очередной дозы анальгина, значит, вы зависимы от этого лекарства.

Еще хуже врачи относятся к такому сочетанию препаратов, как анальгин с амидопирином. Раньше высокую температуру врачи «скорой» снимали инъекцией именно такого состава. Теперь эту смесь называют «яд для крови». Да и каждый препарат в отдельности – тоже.

Оказывается, они не лучшим образом воздействуют на кровь. Вещества, содержащиеся в этих лекарствах, убивают лейкоциты.

Так же вредит крови и известный всем цитрамон. А им многие граждане лечатся с большим удовольствием.

Производство этих препаратов у нас в стране благополучно продолжается. Видимо, полностью производство закроется лишь тогда, когда народ сам перестанет принимать эти вредные лекарства. Не будет спроса – перестанут предлагать.

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