Анальгин и цитрамон опасны для здоровья
Можно подсесть как на наркотик
Давно известно, что анальгин вреден для здоровья. Однако до сих пор многие люди чрезмерно увлекаются этим препаратом.
Врачи категорически против постоянного употребления анальгина. И не только потому, что он отравляюще действует на печень, а еще из-за того, что на анальгин можно подсесть как на наркотик. Если вы выпиваете в день 3-4 таблетки, считайте, что вы анальгиновый наркоман. Для этого состояния уже придумали специальный термин – абузусная головная боль, пишет sunhome.ru.
Этот диагноз можно проверить самостоятельно. Если у вас болит голова, а после приема таблетки она успокаивается буквально на пару часов и вновь начинает болеть, требуя очередной дозы анальгина, значит, вы зависимы от этого лекарства.
Еще хуже врачи относятся к такому сочетанию препаратов, как анальгин с амидопирином. Раньше высокую температуру врачи «скорой» снимали инъекцией именно такого состава. Теперь эту смесь называют «яд для крови». Да и каждый препарат в отдельности – тоже.
Оказывается, они не лучшим образом воздействуют на кровь. Вещества, содержащиеся в этих лекарствах, убивают лейкоциты.
Так же вредит крови и известный всем цитрамон. А им многие граждане лечатся с большим удовольствием.
Производство этих препаратов у нас в стране благополучно продолжается. Видимо, полностью производство закроется лишь тогда, когда народ сам перестанет принимать эти вредные лекарства. Не будет спроса – перестанут предлагать.