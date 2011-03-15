Подкармливайте свои сердца селедкой

Ученые из Гетёборгского технологического университета имени Чальмерса в ходе проведенного эксперимента выяснили, что регулярное употребление селедки избавляет людей от болезней сердца и сосудов.

Принявшие участие в эксперименте на протяжении месяца употребляли филе сельди пять раз в неделю.

Селедка увеличивает в организме содержание липопротеинов высокой плотности (полезного холестерина), что снижает риск возникновения болезней сердца и сосудов. Также селедочный жир уменьшает размер жировых клеток, что предотвращает возникновение диабета.

Селедка питает организм антиоксидантами, протеинами и витаминами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.

newsland.ru