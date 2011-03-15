Подкармливайте свои сердца селедкой
11:25, 15 марта 2011Зарубежные новости
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Пять раз в неделю
Ученые из Гетёборгского технологического университета имени Чальмерса в ходе проведенного эксперимента выяснили, что регулярное употребление селедки избавляет людей от болезней сердца и сосудов.
Принявшие участие в эксперименте на протяжении месяца употребляли филе сельди пять раз в неделю.
Селедка увеличивает в организме содержание липопротеинов высокой плотности (полезного холестерина), что снижает риск возникновения болезней сердца и сосудов. Также селедочный жир уменьшает размер жировых клеток, что предотвращает возникновение диабета.
Селедка питает организм антиоксидантами, протеинами и витаминами, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.
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