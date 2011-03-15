Рецепт идеального бутерброда

Британец Кристофер Смит, один из руководителей Центра исследований продовольствия в Манчестере и профессор университета в Честере разработал формулу идеального бутерброда с джемом.

В исследованиях профессора Смита принимали участие 60 добровольцев. В основном ученый экспериментировал с количеством наносимого джема и температурой тоста.

Открытие профессора может шокировать традиционалистов, которые предпочитают намазывать джем толстым слоем и оставлять в нем зубные протезы, а масло наносить на еще теплый хлеб, чтобы оно хорошенько расплавилось.

Профессор настаивает: для тоста необходимо брать исключительно белый хлеб. После нагревания до 22 градусов C в течение минуты ломтик следует 10 минут охлаждать в хорошо проветриваемом помещении. С помощью этой простой технологии хлеб останется хрустящим, а масло можно будет нанести тонким слоем.

Для приготовления идеального бутерброда в общей сложности понадобится 7,1 грамма слабосоленого масла и 11.2 грамма джема. Слой намазки должен быть не менее 1,5 мм и не более 4 мм.

newsland.ru