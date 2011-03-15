Женщины-хулиганки живут дольше

Ученые университета Аризоны провели научное исследование с участием 1348 женщин в возрасте 38-67 лет. В результате было установлено, что женщины, склонные к хулиганству и скандалам, выглядят моложе и живут дольше более спокойных сверстниц.

В рамках проведенного исследования женщин подвергали психологическим тестированиям. Ученые ставили эксперименты и проводили опросы для определения индивидуальных личностных качеств.

В результате проведенных исследований американским ученым удалось установить, что женщины, склонные к агрессивному поведению, живут дольше женщин с более уравновешенным темпераментом. Более того, 67% женщин-хулиганок не просто имеют отменное здоровье, но и достигли успеха в деловой сфере и личной жизни. Такие женщины выглядели моложе своих спокойных сверстниц на 5-6 лет.

newsland.ru