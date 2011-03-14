Чем полезен арахис

Цельный арахис, известный также как земляной орех, содержит большое количество протеина, что делает его незаменимым средством для людей, занимающихся бодибилдингом, или просто имеющих недостаточную массу тела, отмечает The Times of India.

В связи с этим диетологи заявляют: арахисовое масло, в котором встречаются частички кожицы, более питательно, чем масло из очищенных орехов. Помимо протеина, в орехах зашкаливает показатель антиоксидантов-полифенолов, в частности, р-кумаровой кислоты. Кстати, обжарка орехов увеличивает уровень этой кислоты, повышая антиоксидантные свойства на 22%. Получается, арахис лучше с этой точки зрения, чем яблоки и морковь.

А вот несоленый арахис полезен для артерий. Одна четверть чашки арахиса содержит в себе столько же мононенасыщенных жиров, что и столовая ложка оливкового масла. Данные жиры помогают контролировать холестерин. В орехах есть и никотиновая кислота, которая восстанавливает повреждения клеток, давая дополнительную защиту от болезни Альцгеймера и связанных с возрастом когнитивных нарушений, и биофлавоноид ресвератрол, улучшающий кровоток в мозге на 30%.

Содержание витамина Е уменьшает риск развития рака и сердечно-сосудистых болезней, а железо необходимо для нормальной работы красных кровяных клеток. Кальций же важен для костей. Волокна арахиса помогают бороться с проблемами желудочно-кишечного тракта, плюс, орехи усиливают производство женских и мужских гормонов.

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