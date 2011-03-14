Количество жертв землетрясения в Японии достигло 5 тысяч

13:08, 14 марта 2011
Зарубежные новости
0

Предварительные цифры

Официальное число жертв землетрясения в Японии достигло 5 тысяч человек, сообщает агентство Kyodo.

Это предварительные цифры, и число жертв будет расти, пропавшими без вести числятся десятки тысяч человек.

Самое сильное в истории Японии землетрясение магнитудой 9,0 произошло в пятницу у побережья Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 24 километров.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter