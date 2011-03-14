Количество жертв землетрясения в Японии достигло 5 тысяч
13:08, 14 марта 2011Зарубежные новости
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Предварительные цифры
Официальное число жертв землетрясения в Японии достигло 5 тысяч человек, сообщает агентство Kyodo.
Это предварительные цифры, и число жертв будет расти, пропавшими без вести числятся десятки тысяч человек.
Самое сильное в истории Японии землетрясение магнитудой 9,0 произошло в пятницу у побережья Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 24 километров.
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