Что нужно для счастья после 30 лет? Дети

В то время как для родителей в возрасте до 30 лет уровень счастья уменьшается с рождением каждого последующего ребенка, матери и отцы в возрасте от 30 до 39 лет более счастливы, когда в их семье не один-два, а четыре или больше детей. А после 40 родители ещё больше счастливы при наличии трёх и более детей.

В молодом возрасте положительные аспекты наличия детей в семье омрачаются негативным опытом отсутствие сна, когда ребёнок только появился на свет, озабоченностью по поводу будущего благополучия ребёнка и проблемами в финансовой сфере. Однако родители старше 30 чувствуют меньше психологического давления и таким образом дети действительно приносят им счастье, говорят американские специалисты Пенсильванского университета.

Замечено, что в бывших социалистических странах, таких как Россия, Польша и Венгрия, правительства предлагают ограниченную поддержку для многодетных семей, поэтому там удовлетворённость жизнью особенно сильно уменьшается с ростом числа детей в семье. Обратная картина замечена в развитых странах, включая Германию, Австрию и Швейцарию.

ami-tass.ru