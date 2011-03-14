Как бороться с буйным аппетитом?

Занятия спортом полезны для физического состояния человека, а занятия йогой могут даже заставить ваш желудок уменьшиться – в прямом смысле слова.

Сама йога плюс сопровождающая её дыхательная гимнастика под названием пранаяма, помогут сбросить ненужные килограммы, так как позволяют большое внимание уделять работе с тем местом, где расположен живот.

В итоге, питаться вы будете меньше из-за сокращения размеров желудка. Согласно данным, совмещение йоги с пранаямой повышает общий эффект от занятий на 6%.

gigamir.net