Как бороться с буйным аппетитом?
11:22, 14 марта 2011Зарубежные новости
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От йоги уменьшается желудок
Занятия спортом полезны для физического состояния человека, а занятия йогой могут даже заставить ваш желудок уменьшиться – в прямом смысле слова.
Сама йога плюс сопровождающая её дыхательная гимнастика под названием пранаяма, помогут сбросить ненужные килограммы, так как позволяют большое внимание уделять работе с тем местом, где расположен живот.
В итоге, питаться вы будете меньше из-за сокращения размеров желудка. Согласно данным, совмещение йоги с пранаямой повышает общий эффект от занятий на 6%.
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