Лук спасет от болезней сердца

Пища, богатая флавоноидами, снижает риски и помогает на ранних стадиях развития сердечных заболеваний. Группа ученых из британского Института исследований питания опубликовала данные работы по изучению влияния одного из соединений группы флавоноидов - кверцетина, содержащегося в чае, луке, яблоках и вине.

Предыдущие исследования показывали, что кверцетин очень быстро метаболизируется в кишечнике и печени и его невозможно обнаружить в крови.

Поэтому ученые сосредоточились на изучении соединений, которые попадают в кровь, после того как кверцетин оказывается абсорбирован и переработан организмом.

Исследователями были взяты соединения в концентрации аналогичной той, что получается в процессе пищеварения, сообщает Би-би-си. После чего их протестировали на клетках, взятых из стенок сосудов.

По словам ведущего исследователя проекта доктора Пола Круна, эффект, оказываемый образуемыми в результате метаболизма кверцетина соединениями, выражается гораздо слабее, чем при лабораторных испытаниях исходного соединения.

Тем не менее, исследователи заключили, что производные кверцетина в организме помогают избежать хронического воспаления, ведущего к утолщению стенок артерий.

В Британском фонде питания сказали, что исследование еще раз доказывает полезность и необходимость фруктово-овощной диеты.

В настоящее время, по данным фонда, среднестатистический житель Великобритании потребляет лишь 40% от рекомендованной медиками дневной нормы фруктов и овощей.

gigamir.net