На японской АЭС "Фукусима-1" произошел еще один взрыв

Взрыв водорода произошел сегодня на энергоблоке номер три японской АЭС "Фукусима-1", которая серьезно пострадала от мощного землетрясения 11 марта.

Как передает ИТАР-ТАСС, в результате взрыва шесть человек получили ранения. Все они работали внутри помещения блока.

Взрыв произошел в 11.01. (05.01. мск), из здания повалил белый дым. В результате взрыва разрушено внешнее ограждение энергоблока, поврежден потолок. Однако сам реактор не пострадал.

О возможности взрыва водорода еще в воскресенье предупреждали японские власти. Они подчеркивали при этом, что внешняя оболочка реактора способна выдержать такое развитие событий.

12 марта взрыв водорода произошел и на первом энергоблоке АЭС "Фукусима-1". Он также уничтожил внешнее ограждение здания и повредил его крышу. На первом и третьем энергоблоках не работает система охлаждения, что ведет к перегреванию топлива. На первом реакторе оно уже частично спеклось. Вероятность такого же развития событий есть и на третьем энергоблоке. Для охлаждения туда сейчас заливают морскую воду. Из-за повышения давления в реакторе третьего блока ранее от его здания были эвакуированы все работники. Однако сейчас они возобновили там операции по охлаждению.