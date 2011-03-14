Японские власти готовятся раздавать населению йод
08:18, 14 марта 2011Зарубежные новости
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Вывести радиоактивные вещества
Японское правительство готовится к раздаче йода среди населения районов, которые находятся рядом с АЭС в Фукусиме, сообщает «Би-би-си».
Йод и йодосодержащие вещества помогают защитить щитовидную железу и вывести из организма радиоактивные вещества.
Ранее стало известно, что на АЭС в Фукусиме произошла утечка радиации, об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии. В воздухе в районе АЭС выявлен радиоактивный цезий, который образуется при реакции ядерного деления. По предварительным данным, цезий мог распространиться в воздухе из-за сплава топлива в одном из реакторов.
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