В Японии 300 тыс. человек эвакуировано из районов вблизи АЭС

Более 300 тысяч человек эвакуированы из районов, прилегающих к АЭС «Фукусима-1», после произошедшего там взрыва, сообщает «Газета.Ru».

В настоящее время эвакуация жителей продолжается. По меньшей мере три человека были эвакуированы из района АЭС в Фукусиме с признаками воздействия радиации.

В субботу на АЭС в Фукусиме произошла утечка радиации. В воздухе в районе АЭС выявлен радиоактивный цезий, который образуется при реакции ядерного деления. По предварительным данным, цезий мог распространиться в воздухе из-за сплава топлива в одном из реакторов.

Позднее генеральный секретарь правительства Японии Юкио ЭДАНО заявил, что во второй половине дня уровень радиации в воздухе после взрыва атомной электростанции снизился.

Японские власти завили в субботу, что взрыв на АЭС в Фукусиме произошел из-за повреждения насосной системы при попытке охлаждения реактора. Взрыва в самом реакторе не было.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 8,9 произошло в пятницу у побережья Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Очаг залегал на глубине 24 километров.

Число погибших в Японии в результате катастрофического землетрясения превысило 1300 человек.

В городе на северо-востоке Японии пропавшими без вести числятся почти 10 тысяч человек.